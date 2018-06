Obama garante envio de recursos a Oklahoma

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, ofereceu nesta terça-feira, 21, condolências às vítimas do tornado no Estado do Oklahoma e prometeu destinar recursos federais para a recuperação e reconstrução das áreas afetadas. "Como nação, nosso alvo agora é o trabalho urgente de resgate e o duro trabalho de recuperação e reconstrução que temos pela frente", disse. "Ontem, falei com a governadora (Mary) Fallin para deixar claro aos habitantes que eles terão a sua disposição todos os recursos de que precisarem."

A secretária de Segurança Interna, Janet Napolitano, e outros altos conselheiros informaram Obama sobre a resposta emergencial na localidade de Moore, onde escolas e um hospital foram destruídos na segunda-feira. O número de mortos era de 24, mas as equipes de resgate continuavam vasculhando os escombros.

O presidente enviou nesta terça-feira a Oklahoma sua principal autoridade de auxílio no caso de desastres, o diretor da Agência Federal de Administração de Emergências (Fema, na sigla em inglês), Craig Fugate, para gerenciar os esforços de ajuda. Na segunda-feira, Obama conversou com a governadora de Oklahoma, Mary Fallin, e o deputado Tom Cole para expressar pesar e condolências.

Assista a um trecho, em inglês, do pronunciamento de Obama: