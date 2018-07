Obama homenageia Mandela pelo aniversário de 95 anos

Obama disse que o mundo pode honrar o líder sul-africano seguindo seu exemplo e servindo aos outros. No mês passado, o casal se encontrou com a família de Mandela durante uma visita à África do Sul.

Doente, Mandela está hospitalizado há mais de cinco semanas para o tratamento de uma infecção pulmonar recorrente. No final de semana, o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, disse esperar que Nelson Mandela possa deixar o hospital em breve e concluir sua recuperação em casa. Fonte: Associated Press. (Marcelo Ribeiro Silva - Marcelo.silva@estadao.com)