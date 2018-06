Obama viaja ao Vietnã e visa reforçar a cooperação econômica e militar com país

HANÓI - O presidente dos EUA, Barack Obama, começa nesta segunda-feira, 23, em Hanói uma visita oficial de três dias ao Vietnã com o objetivo de reafirmar a influência de Washington e reforçar a cooperação econômica e militar entre ambas as nações.

Obama, que chegou na noite de domingo à capital vietnamita, iniciará a viagem com uma visita ao Palácio Presidencial, onde se reunirá com o presidente Tran Dai Quang.

O líder americano se encontrará também com a presidente da Assembleia Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, e pela tarde se reunirá com o primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc, e o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Durante as reuniões, Obama deve abordar o possível levantamento do embargo de armas dos EUA ao Vietnã, que data de 1984. Os EUA levantaram parcialmente o embargo em 2014 para certos artigos relacionados com a defesa marítima, um assunto essencial para o regime vietnamita pela disputa que mantém com a China em torno da soberania das ilhas Paracel e Spratly.

Também espera-se que Obama dê maior destaque à economia, especialmente pelo Acordo de Associação Transpacífica (TPP, na sigla em inglês), um tratado de livre-comércio assinado pelo Vietnã em fevereiro, mas que ainda não foi ratificado pelo Congresso americano.

Aos EUA interessa aprofundar sua relação comercial com o Vietnã, seu maior parceiro no sudeste asiático, com o qual tem uma troca bilateral que superou os US$ 45 bilhões em 2015.

Hanói também vê com interesse uma maior presença econômica da potência mundial para contrabalancear sua excessiva dependência com relação à China.

Obama é o terceiro presidente americano a visitar o país desde o fim da guerra em 1975, depois de Bill Clinton e George W. Bush.

O presidente dos EUA viajará na terça-feira a Ho Chi Minh (antiga Saigon), onde concluirá sua agenda no Vietnã antes de viajar para o Japão, onde participará da cúpula do G7 e fará uma histórica visita a Hiroshima. /EFE