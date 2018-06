Obama inscreve-se em plano para promover Obamacare

A Lei de Proteção ao Paciente e de Assistência Médica Acessível, conhecida como Obamacare, passa a valer a partir de 1º de janeiro. O prazo original para as inscrições expiraria à meia-noite de hoje, mas o governo prorrogou o prazo por 24 horas.

A Casa Branca esclareceu que o ato de Obama teve caráter simbólico, com o objetivo de incentivar as adesões. Os cuidados com a saúde do presidente, de férias no Havaí, continuarão a ser de responsabilidade das Forças Armadas. Fonte: Dow Jones Newswires.