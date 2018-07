Obama insiste que prioridade é derrubar Kadafi Na frente líbia, mesmo sob as críticas do Congresso por ter autorizado a ação militar americana sem consulta prévia, Barack Obama insistiu que a prioridade dos EUA é derrubar Muamar Kadafi. Segundo o presidente, é a única forma de proteger os civis líbios, como determina a resolução do Conselho de Segurança da ONU para a criação da zona de exclusão aérea na Líbia. O texto da resolução, entretanto, não explicita a necessidade de derrubar o ditador. "Kadafi tem de sair", afirmou o americano.