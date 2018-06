Obama interrompe férias e retorna a Washington na 5ª

O chamado abismo fiscal compreende uma série de cortes de gastos e aumentos de impostos automáticos, que entrarão em vigor no começo do ano que vem caso não haja acordo no Congresso.

Obama viajou para o Havaí na sexta-feira, com as negociações fiscais em frangalhos. Se os parlamentares republicanos oposicionistas e a Casa Branca não chegarem a um acordo, haverá aumento das taxas de imposto de renda a partir de 1º de janeiro. No dia seguinte, terá efeito um corte de gastos de US$ 110 bilhões.

Economistas alertam que o aumento de impostos e o corte de gastos podem tirar do curso a economia dos EUA. As informações são da Dow Jones.