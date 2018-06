Obama investe em economia e agenda externa no discurso do Estado da União

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai aproveitar seu maior público anual na TV para apresentar o plano de aumento nos impostos pagos pelos americanos mais ricos, colocando o novo Congresso, de maioria republicana, na posição de defender os mais ricos em detrimento da classe média.

Enquanto Obama elabora as propostas que apresentará durante o discurso do Estado da União, nesta terça-feira, 20, à noite, funcionários do governo disseram no sábado que ele vai falar em aumento na cobrança sobre ganhos de capitais dos indivíduos de renda mais alta, eliminando uma isenção fiscal incidente sobre heranças. A renda gerada por essas mudanças financiaria novos créditos fiscais e outras medidas de cortes de custos para os contribuintes de renda média, disseram fontes do governo.

Os aumentos nos impostos raramente são bem recebidos pelos parlamentares republicanos, que agora contam com maiorias na Câmara e no Senado, pela primeira vez, na presidência de Obama. As propostas fiscais do presidente devem ser descartadas, ou até ignoradas, pelos legisladores que não pertencem à base liberal do Partido Democrata.

Obama não deve fazer anúncios reveladores ligados à política externa. É provável que ele peça aos legisladores que parem de buscar novas sanções contra o Irã enquanto os EUA e outros países estão envolvidos em negociações nucleares com Teerã, defenda a decisão recente de normalizar as relações com Cuba e mostre a eficácia dos esforços americanos para impedir as provocações russas na Ucrânia.

Em se tratando de políticas domésticas, Obama também deve pedir aos legisladores que tornem gratuito o ensino nas universidades comunitárias para muitos estudantes, aumentem a licença paga para os trabalhadores e aprovem uma abrangente legislação de segurança cibernética. Funcionários do governo revelaram detalhes das propostas fiscais sob condição de anonimato porque não tinham autorização para comentá-las antes do discurso do presidente.

Frustração. O apelo de Obama por impostos mais altos para os ricos pode irritar ainda mais os republicanos, que já estão frustrados com a promessa do presidente de vetar várias das prioridades do partido, incluindo legislação que aprovaria a construção do oleoduto Keystone XL, do Canadá até a costa do Golfo do México, as alterações nas leis trazidas por Obama para o sistema de saúde e o bloqueio das ações executivas do presidente quanto à imigração para protelar a deportação de milhões de pessoas que vivem nos EUA em situação irregular.

Além de apresentar novas propostas nas agendas interna e externa, o discurso de Obama deve ter como foco a defesa dos ganhos econômicos mais recentes durante uma recuperação real e duradoura. A abordagem reflete a crença da Casa Branca segundo a qual o governo tem sido cauteloso demais na promoção dos ganhos econômicos por medo de parecer fora de sintonia com as dificuldades que muitos americanos continuam a enfrentar.

A peça central da proposta fiscal do presidente é um aumento no imposto pago sobre ganhos de capitais por casais que ganhem mais de US$ 500 mil por ano, chegando a 28%, mesma alíquota da presidência de Ronald Reagan. Na presidência de Obama, a alíquota superior dos ganhos de capitais já foi aumentada de 15% para 23,8%.

Obama quer também fechar aquilo que o governo chama de “brecha dos fundos de pensão”, alteração que exigiria o pagamento de impostos sobre ganhos de capitais de bens herdados no momento da transmissão de sua posse. Funcionários do governo dizem que o impacto da mudança incidiria principalmente no 1% mais rico da população. / AP e REUTERS