Obama irá propor medidas para aumentar cibersegurança

Na terça-feira, Obama visitará o Centro Nacional de Integração de Cibersegurança e Comunicações e focará em formas de aumentar o compartilhamento de informações entre o governo e do setor privado, disse um funcionário da Casa Branca, em comunicado esboçando os planos do presidente.

O foco em cibersegurança ocorre após o ataque hacker à Sony Pictures Entertainment, que expôs falhas na comunicação entre o governo e o setor privado sobre tais questões.

Obama também irá delinear propostas para combater o roubo de identidade na rede e ampliar o acesso à internet.

As propostas fazem parte de uma prévia divulgada pela Casa Branca do discurso anual do Estado da União, que Obama irá proferir no dia 20 de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.