Obama lamenta morte de afegãos em ataques dos EUA

Os dois líderes conversaram por cerca de uma hora. No decorrer do diálogo, ambos responsabilizaram a milícia fundamentalista islâmica Taleban pela maior parte das mortes de civis ocorridas no Afeganistão. O secretário de Imprensa da Casa Branca, Jay Carney, recusou-se a revelar se Karzai chegou a pedir a Obama que suspenda os ataques aéreos, como já fez em outras ocasiões.

O uso de aviões não tripulados pelo exército norte-americano para promover bombardeios no Afeganistão tornou-se um foco de descontentamento dos afegãos, com as mortes de civis nos ataques. Em críticas feitas no passado, Karzai disse que as mortes de civis nas ações militares dos EUA e de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ajudaram a dar fôlego à insurgência. As informações são da Associated Press.