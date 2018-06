Obama lamenta ter ido jogar golfe após decapitação O presidente dos EUA, Barack Obama, admitiu que sua imagem pode ter sido afetada pelo fato de ter ido jogar golfe logo depois de emitir um comunicado sobre a decapitação do jornalista James Foley por militantes do Estado Islâmico, durante suas férias no mês passado na ilha de Martha''s Vineyard, em Massachusetts.