Obama lembra de tiroteio durante oração de Páscoa O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta segunda-feira que ninguém deveria ter de se preocupar com sua segurança quando está participando de cultos e, referindo-se ao tiroteio no subúrbio de Kansas City, afirmou que "pessoas inocentes foram mortas e suas famílias foram devastadas por esta violência no coração da comunidade judaica".