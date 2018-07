Obama levanta US$ 114 mi em agosto, mais do que Romney

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, levantou US$ 114 milhões em agosto para a sua campanha à reeleição, superando a arrecadação mensal do republicano Mitt Romney pela primeira vez desde abril, informaram nesta segunda-feira, 10, funcionários do Partido Democrata.

No mês passado, 1,1 milhão de americanos contribuíram para a campanha de Obama, com uma doação média de US$ 58. Isso fez com que o atual presidente tivesse o mais lucrativo período de arrecadação de fundos em 2012. O jornal Hill relatou que Romney havia arrecadado US$ 111 milhões em agosto.

As informações são da Dow Jones