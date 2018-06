Obama libera religiosos de parte da reforma de saúde

A Casa Branca tem tentado há mais de um ano alcançar um consenso com grupos religiosos sobre a parte da lei de reforma do setor de saúde que diz que os empregadores devem garantir a cobertura de gastos de seus funcionários com métodos contraceptivos nos planos de saúde.

A Igreja Católica vinha buscando a isenção de hospitais, universidades e caridades afiliadas à igreja dessa obrigação. Mas grupos de saúde da mulher e outros aliados de Obama não concordavam, argumentando que isso deixaria dezenas de milhares de mulheres fora de uma garantia fundamental da lei, que requer a cobertura de métodos contraceptivos, incluindo a pílula do dia seguinte, sem custos ao consumidor. As informações são da Dow Jones.