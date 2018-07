Obama lidera no Colégio Eleitoral, aponta projeção As projeções para o resultado da eleição presidencial americana até o momento apontam para uma liderança do presidente democrata Barack Obama no Colégio Eleitoral, informa a rede de TV CNN. Obama teria 65 votos conquistados nos Estados de Vermont, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Maine, Rhode Island, Delaware e Distrito de Columbia.