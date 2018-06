Obama liga para Netanyahu para falar sobre acordo do Irã

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse a jornalistas que viajavam com Obama que os Estados Unidos esperam consultar o seu aliado Israel sobre as negociações internacionais com Teerã.

"O presidente disse ao primeiro-ministro israelense que ele quer que os Estados Unidos e Israel iniciem consultas imediatamente sobre os nossos esforços para negociar uma solução abrangente", disse Earnest.

Além disso, o porta-voz da Casa Branca afirmou que entende o ceticismo de Israel sobre as intenções do Irã.

Neste domingo, o Irã aceitou suspender temporariamente o seu programa nuclear por seis meses em troca de alívio limitado e gradual das sanções. Enquanto isso, os diplomáticos continuarão as conversas que buscam impedir que seja desenvolvida uma arma atômica.

Netanyahu criticou o acordo e o classificou como um "erro histórico". Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.