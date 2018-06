Obama: luta contra extremistas deve ocorrer em 2 frentes

Obama destacou que as organizações extremistas islâmicas prosperam em países que estão em guerra civil. Segundo ele, é importante reduzir a capacidade de ação dessas entidades, cortando financiamentos e trabalho para eliminar o fluxo de militantes estrangeiros.

Ao mesmo tempo, são necessárias soluções políticas no Oriente Médio que acomodem tanto sunitas quanto xiitas. Ele disse que os atritos entre as duas seitas são a maior causa de conflitos em todo o mundo. Fonte: Associated Press