Em uma reunião privada que durou uma hora na Casa Branca, nesta quinta-feira, Obama reconheceu que as perspectivas de paz para o curto prazo são sombrias, de acordo com uma pessoa que participou da discussão e preferiu não se identificar. Mas o presidente disse que um acordo com o palestinos continua a ser a única forma de Israel conseguir uma segurança de longo prazo. As informações são da Associated Press.