Obama mostra ceticismo com trégua entre Rússia e Ucrânia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quarta-feira que é muito cedo para dizer o que um cessar-fogo entre russos e ucranianos significa. A trégua foi divulgada há pouco por Kiev, contudo Moscou ressaltou que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Petro Poroshenko, apenas discutiram medidas que levariam a um cessar-fogo duradouro no leste ucraniano. De acordo com o Kremlin, Putin não poderia ter fechado um acordo do gênero porque Moscou não faz parte do conflito