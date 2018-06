Obama não descarta qualquer tipo de ajuda ao Iraque

"O que temos visto nos últimos dias indica que o Iraque vai precisar de mais ajuda, mais ajuda de nós e mais ajuda da comunidade internacional", declarou ele no Salão Oval, após reunião com o primeiro-ministro australiano Tony Abbott.

"Meu grupo está trabalhando dia e noite para identificar como podemos fornecer a assistência mais eficiente a eles", afirmou o presidente. "Não descarto qualquer possibilidade."

Nesta semana, as cidades de Mosul e Tikrit caíram nas mãos do grupo radical Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), o que representa uma ameaça do governo iraquiano, liderado por xiitas. Fonte: Dow Jones Newswires.