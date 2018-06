Obama não receberá Netanyahu em março, nos EUA

(Atualizada às 16 horas)

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não se encontrará com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, quando o líder israelense for a Washington. Netanyahu aceitou o convite feito pelo presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, John Boehner, para se pronunciar em sessão conjunta do Congresso americano no dia 3 de março.

A porta-voz da Casa Branca Bernadette Meehan diz que para manter uma prática e princípio de longa data o presidente não se encontra com chefes de Estado ou candidatos que estejam em período próximo de eleiçoes. Israel terá eleições em meados de março.

Netanyahu estará em Washington em parte para um pronunciamento em 3 de março ao Congresso americano. O presidente da Câmada dos Deputados, John Boehner, convidou Netanyahu para falar ao Congresso americano sem consultar o governo Obama.

Reação. A líder da minoria democrata na Câmara dos Deputados dos EUA disse nesta quinta-feira, 22, que Boehner, fez uma besteira quando convidou Netanyahu para se pronunciar no Congresso american em meio a negociações sensíveis sobre o programa nuclear iraniano e às vésperas das eleições israelenses.

"Se este é o propósito da visita do primeiro-ministro Netanyahu duas semanas antes de suas próprias eleições, bem no meio de nossas negociações, penso que não é apropriado e nem ajuda", disse a deputada Nancy Pelosi mesta quinta-feira.

O discurso de 3 de março, diz Pelosi, pode dar a Netanyahu um impulso político nas eleições poucas semanas mais tarde e inflamar as negociações internacionais que têm como objetivo impedir o avanço do programa nuclear iraniano.

"Essas negociações estão ocorrendo há muito tempo", acrescentou Pelosi. "Elas são delicadas." / AP