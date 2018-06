Obama não vê mudança de postura da Coreia do Norte

Obama alertou, em entrevista coletiva após encontro com o primeiro-ministro do Japão, que o programa nuclear da Coreia do Norte representa a situação mais desestabilizadora para a região da Ásia e do Pacífico.

Mesmo assim, o presidente declarou estar confiante que, ao trabalhar em conjunto com o Japão, a Coreia do Sul e outros países, os EUA podem exercer mais pressão sobre a Coreia do Norte para que ela eventualmente escolha um outro caminho. Ele também afirmou que a participação da China é crucial para esse processo.

Nos últimos dias, a mídia sul-coreana e a chinesa têm reportado sinais de que a Coreia do Norte se prepara para conduzir o quarto teste nuclear. Obama ainda visitará a Coreia do Sul nesta semana na viagem que realiza pela Ásia. Fonte: Associated Press.