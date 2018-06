Obama nomeia Ron Klain para gerir crise de ebola

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou Ron Klain, o ex-chefe de gabinete do vice-presidente Joe Biden, como o funcionário responsável para coordenar a resposta norte-americana à epidemia de ebola.

A Casa Branca disse que o representante federal para o combate à doença irá se reportar às conselheiras Susan Rice, de Segurança Nacional, e Lisa Monaco, de Segurança Doméstica e Antiterrorismo.

Klain está fora do governo desde que deixou o gabinete de Biden no primeiro mandato de Obama. Ele é advogado e também serviu como chefe de gabinete para o ex-vice-presidente Al Gore, além de ter sido auxiliar da procuradora-geral do governo de Bill Clinton, Janet Reno. Fonte: Associated Press.