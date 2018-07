Obama nomeia Shakira para órgão educacional

O presidente dos EUA, Barack Obama, nomeou ontem a cantora colombiana Shakira para integrar uma comissão do governo que busca melhorar o nível educacional de hispânicos no país. O anúncio, feito pela Casa Branca, destacou as atividades humanitárias da cantora e os pontos altos de sua carreira, além de nomear outras três pessoas para a Comissão de Excelência Educacional para Hispânicos.

"Agradeço que estes indivíduos impressionantes tenham escolhido dedicar seus talentos para servir o povo americano neste momento tão importante para o nosso país", afirmou Obama. "Estou ansioso para trabalhar com eles nos próximos meses e anos que estão pela frente."

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nome completo da cantora, foi designada para a comissão ao lado de Nancy Navarro, conselheira do Estado de Maryland; Adrián Pedroza, ativista comunitário; e Kent P. Scribner, superintendente de um distrito escolar no Arizona. A comissão, criada em outubro do ano passado, faz parte dos esforços do governo de Obama para melhorar a situação educacional dos latinos, que foram desproporcionalmente afetados pela crise econômica.

Shakira - que além de cantar, é compositora, produtora e dançarina - já ganhou prêmios como o Grammy e o Billboard Music Awards. A cantora também se destacou no campo humanitário ao criar, em 1995, a Fundação Pés Descalços, que promove projetos educativos na Colômbia, África do Sul e Haiti, agindo em benefício de cerca de 6 mil crianças. No ano passado, a fundação de Shakira trabalhou em conjunto com o Banco Mundial para estabelecer uma iniciativa que distribuísse programas educativos e de desenvolvimento para crianças na América Latina.

Em 2005, ela fundou a Ação Solidária na América Latina, uma coalizão de artistas e empresários para promover políticas públicas em favor de crianças. Dois anos antes, ela tornou-se embaixadora da Boa Vontade do Unicef, promovendo a melhora de cuidados para a infância ao redor do mundo. / AFP e AP