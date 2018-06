Obama nunca ordenou espionagem de cidadãos americanos, diz porta-voz

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama jamais ordenou que se espionasse os cidadãos americanos, afirmou um porta-voz neste sábado, 4, depois que o atual presidente americano, Donald Trump, acusou seu antecessor de grampear seus telefones durante a campanha eleitoral do ano passado.

"Nem o presidente Obama nem nenhum funcionário da Casa Branca ordenaram espionar qualquer cidadão americano", afirmou o porta-voz de Obama, Kevin Lewis, em um comunicado.

Trump acusou mais cedo seu antecessor de usar escutas telefônicas durante a campanha eleitoral sem fornecer, no entanto, provas dessa acusação. "Terrível! Acabo de saber que Obama fez escutas telefônicas na Trump Tower um pouco antes da vitória", escreveu o magnata no Twitter. "Isso é McCartismo", acrescentou, em referência à 'caça às bruxas' do senador ultradireitista americano Joseph McCarthy em patrulha anticomunista durante os anos 50.

"Eu apostaria que um bom advogado poderia levar adiante um caso pelo fato de que o Presidente Obama grampeou meus telefones em outubro, antes da eleição!", acusou Trump no Twitter. / AFP e EFE