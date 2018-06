Obama oferece refeição iftar na Casa Branca O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, celebrará o mês sagrado islâmico do Ramadã nesta sexta-feira, ao participar de um jantar de desjejum, o iftar, na Casa Branca. O iftar é a refeição que quebra o jejum após o pôr-do-sol, ao qual os muçulmanos estão sujeitos sob condições normais, durante as horas de sol nos dias do mês. É o quarto iftar que Obama serve e continua uma tradição que começou sob o presidente Bill Clinton, no final dos anos 1990, e seguida por George W. Bush na década passada. Entre os convidados estão líderes políticos, diplomatas e religiosos da comunidade islâmica dos EUA.