Obama ordena reforço de segurança após morte de embaixador

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, condenou os ataques que mataram o embaixador norte-americano para a Líbia, J. Christopher Stevens, e outros três funcionários. Em um pronunciamento, Obama ordenou o reforço de "todos os recursos necessários para aumentar a segurança do nosso pessoal na Líbia, e dos nossos diplomatas ao redor do mundo."

O ataque ocorreu na noite de terça-feira no consulado dos EUA em Benghazi. Homens armados entraram em confronto com forças de segurança da Líbia durante protesto contra um filme norte-americano considerado blasfemo por alguns muçulmanos. O embaixador foi morto quando, junto a um grupo de funcionários da embaixada, foi ao consulado para tentar retirar funcionários do local. Naquele momento, o edifício foi atacado por uma multidão armada e granadas lançadas por foguetes.

"Eu condeno veementemente o ultrajante ataque em nosso consulado em Benghazi", afirmo Obama. "Os quatro americanos (que morreram) eram exemplos do compromisso da América com a liberdade, a justiça e a parceria com países e povos de todo o globo", acrescentou o presidente norte-americano.

