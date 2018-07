Obama ordena reforço na segurança de dados O presidente dos EUA, Barack Obama, ordenou ontem o lançamento de "reformas estruturais" para evitar vazamentos de informações, como no caso WikiLeaks, em 2010. Entre as medidas, estão previstas a melhoria da segurança das redes de informática e dos relatórios secretos do governo americano. Cada agência federal terá um funcionário especial para supervisar o fluxo e a proteção dos dados.