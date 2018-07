Obama parabeniza Romney por 'campanha animada'

CHICAGO - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parabenizou o adversário republicano, Mitt Romney, pela disputa acirrada para a Casa Branca e expressou confiança na reeleição, durante visita a um escritório local de campanha para agradecer voluntários, nesta terça-feira, 6.

"Quero dizer ao governador Romney parabéns pela campanha animada. Sei que os apoiadores dele estão tão engajados e tão entusiasmados e trabalhando tanto quanto os nossos hoje", disse Obama, enquanto voluntários faziam ligações telefônicas incentivando eleitores a votar.

"Estamos confiantes que temos os votos para vencer, mas vai depender no final do comparecimento desses votos. Então eu encorajo todo mundo de todas as partes a garantir o exercício desse precioso direito que outras pessoas lutaram tanto para que nós tivéssemos", acrescentou.

Obama fez ligações para voluntários no escritório de campanha para agradecer pelo trabalho feito pela reeleição. "Espero que a gente tenha uma boa noite, mas não importa o que aconteça, só quero dizer o quanto aprecio cada pessoa que me apoiou, todo mundo que trabalhou tanto em meu nome", disse o democrata.

Pesquisas de intenção de voto mostram Obama e Romney em empate técnico nacionalmente, mas o atual presidente tem uma pequena vantagem nos Estados decisivos no sistema de Colégio Eleitoral dos Estados Unidos.