Obama participará de cúpula Nuclear na Coreia do Sul

A viagem de Obama ocorre em meio a renovadas tensões com a Coreia do Norte sobre o planejado lançamento de um míssil. Os EUA afirmam que o plano coloca em risco um acordo para fornecimento de alimentos para os norte-coreanos. O Irã, que tem dominado o debate recente sobre energia nuclear, também não foi convidado para a cúpula, assim como a Coreia do Norte, e provavelmente será assunto no encontro.

A primeira parada de Obama durante a viagem será hoje, na Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias. A passagem de Obama pela região provavelmente será interpretada pela Coreia do Norte como uma forma de demonstrar o poder norte-americano para o novo líder do país asiático. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)