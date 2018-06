Obama participará de reality show

NOVA YORK - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai testar sua capacidade de sobreviver na natureza selvagem em uma participação no reality show Running Wild durante uma aventura no Alasca, informou ontem a rede de televisão NBC.

Obama será o primeiro presidente americano a participar do programa, no qual o aventureiro britânico Bear Grylls leva celebridades em jornadas exaustivas por florestas e montanhas remotas.

A NBC fez o anúncio no mesmo dia em que Obama iniciou uma visita de três dias ao Alasca, cujo foco é a mudança climática. Durante sua visita, Obama assistirá em Anchorage a uma conferência internacional sobre o Ártico e fará um discurso destacando o impacto do aquecimento global sobre o meio ambiente.

A rede disse que Obama e Grylls vão se encontrar para observar os efeitos das alterações do clima na área. O programa será gravado e exibido pela NBC no final do ano, afirmou a rede.

Atores como Ben Stiller, Kate Winslet e Jesse Tyler Ferguson foram alguns dos convidados de Grylls, ex-soldado das Forças Especiais Britânicas, em expedições em dupla que testaram suas habilidades de resistência física e mental. / REUTERS