Obama: partidos chegaram a um acordo sobre dívida O presidente Barack Obama disse neste domingo que os líderes de ambos os partidos - republicano e democrata - chegaram a um acordo para elevar o teto da dívida dos EUA e reduzir o déficit federal. Separadamente, o presidente da Câmara dos Representantes, o deputado John Boehner, confirmou que os republicanos haviam chegado a um acordo com o presidente para elevar o teto da dívida pública, como informou um membro do legislativo por meio de teleconferência. Um pouco mais cedo, os assessores do Congresso afirmaram que o acordo elevaria o teto da dívida em US$ 2,4 trilhões até o final de 2012; em três estágios, sendo que inicialmente se estabeleceria o valor de aproximadamente US$ 1 bilhão em cortes de gastos durante os próximos dez anos.