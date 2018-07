Obama pede a formação de estrutura duradoura para combater mudanças climáticas

No momento em que chefes de Estado se reuniam para o início das duas semanas de negociações para fechar um acordo climático internacional, Obama disse que os EUA fariam sua parte para desacelerar o aquecimento global.

O presidente disse que antigos argumentos segundo os quais o crescimento global e a preocupação com o ambiente estão em conflito mostraram-se incorretos. Mas admitiu que a recompensa por adotar medidas agora para desacelerar o crescimento global não será imediata. "Aceitar este desafio não nos recompensará com momentos de vitória que são claros ou rápidos", disse Obama.

Obama se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, na manhã desta segunda-feira, em um esforço para impulsionar as conversas de Paris e mostrar o compromisso comum dos dois países para lidar com o aquecimento global. "Como as duas maiores economias no mundo e os dois maiores emissores de carbono, nós determinamos que é nossa responsabilidade tomar ação", disse Obama.

Obama disse que a recente morte de um refém chinês nas mãos de militantes do Estado Islâmico "indica o grau desta ameaça para todos nossos países". Ele também saudou a França por manter as negociações climáticas como planejado, mesmo após o brutal massacre do dia 13. Segundo ele, realizar o encontro é "um ato de desafio que prova que nada pode nos deter de construir o futuro que queremos para nossas crianças". Fonte: Dow Jones Newswires.