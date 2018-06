Obama pede ao Congresso renovação de auxílio-desemprego O presidente do Estados Unidos Barack Obama pediu ao Congresso para estender os benefícios de auxílio-desemprego antes que estes expirem, no final do ano. Em seu discurso semanal de rádio e internet, Obama afirmou que mais de um milhão de americanos perderão os benefícios se os legisladores não agirem.