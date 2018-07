Obama pede cooperação de Egito e Líbia após ataques

Em uma chamada telefônica concisa com Mohammed Morsi, presidente do Egito, Obama pediu que o país sustente seus compromissos de defender as instalações diplomáticas e funcionários. "O presidente afirmou que rejeita tentativas de denegrir o Islã, mas ressaltou que não existem justificativas para violência contra inocentes e atos que colocam em perigo instalações e pessoal norte-americanos", disse a Casa Branca em comunicado.

A conversa com o presidente da Líbia, Mohammed Magarif, foi menos seca. Obama solicitou à Líbia que trabalhe com as autoridades norte-americanas com o intuito de trazer a justiça àqueles que estão por detrás do ataque mortal ao consulado e também elogiou a cooperação dos líbios.

Na noite de quarta-feira, em entrevista para a emissora Telemundo, Obama falou sobre o Egito: "Eu não acho que nós o consideramos um aliado, mas também não o consideramos como inimigo". As informações são da Dow Jones.