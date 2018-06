Obama pede fim de crises e danos 'autoimpostos' O presidente dos EUA, Barack Obama, exigiu um fim para as "crises produzidas e os danos autoimpostos" ao pedir que republicanos e democratas do Congresso aprovem um novo Orçamento federal. Em seu programa semanal de rádio, Obama disse que o que a maioria das pessoas ouve de Washington é "um amontoado de barulhos sem foco que não está ligado às coisas com as quais nos preocupamos".