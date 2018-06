Obama pede formação de governo inclusivo no Iraque O presidente dos EUA, Barack Obama, expressou seu apoio à nomeação de um novo primeiro-ministro para substituir Nouri al-Maliki no Iraque e pediu, nesta segunda-feira, a formação de um novo governo no país o mais rápido possível. Em um comentário breve, no meio do seu período de férias, Obama informou que ele e o vice-presidente Joe Biden conversaram com o indicado para novo premiê iraquiano, Haider al-Ibadi.