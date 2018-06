Obama pede novas leis de controle de armas

Obama disse que a "esmagadora maioria" dos norte-americanos concordaram com ele sobre a necessidade de bom senso na reforma da legislação sobre armas de fogo. "Eu fico preocupado que isso se torne um ritual que passamos a cada três, quatro meses, onde temos estes horríveis" incidentes, disse Obama em entrevista à rede de televisão de língua espanhola Telemundo.

"Todo mundo expressa um horror compreensível. Nós todos acolhemos as famílias... e, ainda assim, não estamos dispostos a tomar algumas medidas básicas."

Obama apresentou uma série de medidas, incluindo um plano para reforçar a análise de antecedentes de compradores de armas e uma proibição de rifles de assalto, depois que 20 crianças e seis adultos foram mortos no ataque a uma escola em Newtown, em Connecticut, em dezembro.

No entanto, o pacote de medidas fracassou no Congresso, em parte devido a uma campanha de lobby de grupos pró-armas e a oposição de alguns de seus colegas democratas de Estados conservadores, fazendo com que Obama tivesse de apresentar um conjunto menor de medidas usando seus poderes executivos.

"Em última análise, isso é algo que o Congresso vai ter" de abordar, disse Obama na entrevista. "Eu tenho tomado medidas que estão dentro do meu controle. A próxima fase agora é para que o Congresso vá em frente e se mova". Fonte: Dow Jones Newswires.