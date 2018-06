Obama pede que ação militar aumente no Sudão do Sul O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ao Congresso para incrementar a ação militar no Sudão do Sul com o objetivo de proteger os norte-americanos que estão no país. Neste domingo, o governo central admitiu que perdeu o controle de Bentiu, capital do estado produtor de petróleo de Unity, para tropas leais ao ex-vice-presidente Rick Machar.