Obama pede que país mostre solidariedade O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a manifestar pesar pelas 28 vítimas do massacre de Newtown, em Connecticut. Em pronunciamento semanal no rádio, o presidente exortou os americanos a mostrarem solidariedade após a chacina, a pior no país desde o massacre de VirginiaTech, em2007, que deixou 33 mortos.