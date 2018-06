Obama pede que Putin deixe mentalidade da Guerra Fria O presidente norte-americano, Barack Obama, informou que está reavaliando a tensa relação dos Estados Unidos com a Rússia por causa do crescente número de questões em que os dois países divergem. Ele pediu que o presidente russo, Vladimir Putin, pense no futuro em vez do passado e abandone a mentalidade da Guerra Fria. Os comentários foram feitos por Obama durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca e surgem dias após o cancelamento de uma reunião com Putin no próximo mês