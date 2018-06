Obama pede rápida votação no Congresso sobre Síria O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, seu reuniu nesta terça-feira com líderes do Congresso para pressionar por uma rápida votação sobre um ataque à Síria, após o uso de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad. Segundo Obama, a consulta ao Congresso vai fortalecer a decisão norte-americana. "Eu acredito que o Congresso está tratando a questão da Síria com sobriedade e seriedade", afirmou.