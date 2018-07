Obama pede reflexão sobre absolvição de Zimmerman

Em nota divulgada hoje, Obama pediu a todos os norte-americanos que respeitem os pedidos de calma para reflexão. Vários protestos e manifestações ocorrem nos Estados Unidos desde que o veredicto foi anunciado, no fim do sábado (13).

Obama disse que os norte-americanos deveriam se perguntar se estão fazendo tudo o que podem para acabar com o uso violento de armas e o que pode ser feito para evitar tragédias futuras como essa ocorrida na Flórida.

O ex-guarda voluntário George Zimmerman foi absolvido da acusação de assassinato de segundo grau do jovem negro de 17 anos, que estava desarmado. A morte do menino provocou uma onda de debates nos Estados Unidos sobre racismo, autodefesa e justiça. Zimmerman foi absolvido também da acusação de homicídio. Fonte: Associated Press.