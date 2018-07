Obama pede solução em conjunto para teto da dívida

Na sexta-feira, as negociações para elevação do teto da dívida norte-americana fracassaram. O presidente da Câmara, o republicano John Boehner (Ohio), recusou o que o presidente Obama havia considerado "um acordo extraordinariamente justo". A proposta incorporava US$ 1 trilhão em cortes tanto nas despesas domésticas como com defesa e uma redução de US$ 650 bilhões para o Medicare, Medicaid e a Segurança Social. Boehner disse que a Casa Branca não estava sendo séria sobre a redução de despesas, mas ele afirmou que estava convencido de que um acordo será fechado.

Em seu pronunciamento, Obama disse que o debate é uma escolha simples. "Nós podemos nos unir para o bem do país e fechar um compromisso ou nós podemos partir para insultos, reivindicações e ultimatos, mantendo-nos em nossas esquinas partidárias e sem conquistar nada", disse.

Obama convidou os líderes do Congresso para uma reunião na Casa Branca ainda neste sábado. As informações são da Dow Jones.