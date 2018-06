Obama pedirá ajuda do México sobre Cuba e imigração

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, vai pedir o apoio do presidente do México, Enrique Peña Nieto, para lidar com as novas políticas de imigração e o reatamento das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba.

Obama recebe Peña Nieto na Casa Branca, às 14h05 (de Brasília), e quer a ajuda do presidente mexicano para pressionar Havana a empreender reformas democráticas. Ele também pedirá o auxílio do vizinho para defender a nova lei de imigração norte-americana, que impediria a deportação de cerca de 4 milhões de imigrantes ilegais do país. Cerca de dois terços desses imigrantes são do México.

Ambas iniciativas de Obama receberam elogios de Peña Nieto, que também chegou a Washington com uma agenda própria. O presidente mexicano quer usar a viagem para melhorar sua imagem em seu país, que em 2014 foi marcada por escândalos de corrupção e violência que terminaram com protestos em massa. Peña Nieto e seu secretário do Tesouro são acusados de viver em mansões de luxo construídas pela empreiteira favorita do governo e a polícia local é acusada de sequestrar e assassinar 43 estudantes. / AP