Obama pedirá união com muçulmanos na ONU O presidente Barack Obama falará aos líderes globais reunidos na 67ª Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Quando subir ao palanque na sede da ONU em Nova York, Obama deverá desafiar o mundo a confrontar as causas do descontentamento no mundo muçulmano. Ele fará um apelo para que as nações decidam "entre as forças que no separam ou as esperanças que temos em comum". Este deve ser o último discurso internacional do presidente antes da eleição que acontece em 6 de novembro. Obama também tentará mostrar que os EUA estão determinados a impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, uma questão que está minando as relações entre a atual administração e Israel.