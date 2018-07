Obama percorre Estados decisivos antes de convenção

Enquanto os democratas começam a se deslocar para Charlotte, na Carolina do Norte, para a sua própria convenção, Obama retorna ao Estado de Iowa neste sábado. O candidato republicano, por sua vez, realiza um comício em Cincinnati, Ohio, antes de se juntar ao seu companheiro de chapa, Paul Ryan, mais tarde em Jacksonville, na Flórida.

Ambas as campanhas estão cruzando o país. Conforme a corrida presidencial entra no mês de setembro, o senso de urgência aumenta a cada dia em uma disputa que está apertada desde que Romney foi oficialmente nomeado como candidato em abril. Os dois lados reconhecem que os elementos indecisos do eleitorado, incluindo aqueles em cerca de oito importantes Estados, começarão a avaliar as suas opções por meio das convenções e dos debates que devem acontecer nas próximas semanas. A votação está marcada para o dia 6 de novembro.

Antes da convenção nacional de seu partido, Obama percorrerá regiões decisivas, como os Estados de Iowa, Colorado, Ohio e Virgínia, que ele conquistou em 2008, mas continuam no topo da lista desejada por Romney. Ele passará o dia nos subúrbios de Des Moines e Sioux City, no Iowa, e depois seguirá para o Colorado, onde deve participar amanhã de um evento com estudantes na Universidade do Colorado, em Boulder.

A Convenção Nacional Democrata, que começa na terça-feira, se concentrará mais em onde os eleitores querem que suas vidas estejam nos próximos quatro anos. Obama herdou uma economia mergulhada na pior recessão desde a Grande Depressão de 1930 e o lento ritmo de recuperação se tornou um dos grandes empecilhos para a sua reeleição neste ano.

A partir de hoje, dentre as regras aprovadas para a convenção do partido de Obama em Charlotte, na Carolina do Norte, aqueles que circularem no distrito central da cidade estão proibidos de carregar itens como garrafas de água e spray de cabelo. Seria preciso uma leitura particularmente rigorosa das normas para que alguém seja preso simplesmente por portar algo do tipo - o que preocupa os manifestantes e os defensores da liberdade de expressão. Eles temem que as autoridades possam ferir os direitos constitucionais das pessoas em nome da proteção da segurança pública. As informações são da Associated Press.