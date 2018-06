Obama planeja se reunir com novo presidente da Ucrânia

A Casa Branca anunciou o encontro bilateral de Obama com Poroshenko após revelar detalhes da viagem de quatro dias do presidente à Europa na semana que vem. A viagem começa com um evento em Varsóvia marcando 25 anos desde que a Polônia abandonou o comunismo. Obama planeja ainda encontrar líderes do G-7 em Bruxelas antes de seguir para Paris. O seu último dia na Europa será na Normandia para o 70º aniversário do Dia D.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também planeja ir à Normandia. Mas a Casa Branca informou que Obama não tem planos de se reunir com Putin individualmente. Fonte: Associated Press.