Obama pode se reunir com presidente do Irã, diz jornal A troca de cartas entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, estabeleceu a possibilidade de que ambos podem se encontrar em breve por intermédio da Organização das Nações Unidas(ONU). A reunião marcaria o primeiro encontro entre um líder norte-americano com um homólogo iraniano desde a revolução do Irã em 1979, revelou o jornal britânico The Guardian.