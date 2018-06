Obama pressiona Congresso por aprovação de acordo fiscal

A menos que o presidente e o Congresso ajam para evitar o abismo fiscal, aproximadamente US$ 536 bilhões em aumentos de impostos para quase todos os americanos entrarão em vigor em janeiro, além de um corte de US$ 110 bilhões em gastos, quase 8% dos orçamentos anuais da maioria dos departamentos federais.

Depois da reunião de sexta-feira (28) na Casa Branca, assessores do líder republicano Mitch McConnell e do democrata Harry Reid começaram a correr contra o relógio para alcançar um acordo. Eles poderiam apresentar a proposta aos senadores no domingo (30), com uma possível votação no próprio domingo (30) ou na segunda-feira (31). As informações são da Associated Press.