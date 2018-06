O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e o secretário do Tesouro, Jack Lew fizeram uma reunião com o líder democrata do Senado e membros do Comitê Bancário do Senado na quinta-feira.

A ação acontece ao mesmo tempo que ocorre uma nova rodada de negociações com o Irã em Genebra. Fonte: Associated Press.